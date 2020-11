Latina ko in amichevole, domenica il recupero dell'Aprilia

Il Latina e l'Aprilia si preparano per affrontare al meglio i recuperi del campionato di serie D. I nerazzurri, inseriti nel girone G, domenica 22 novembre saranno di scena sul campo del Lanusei nel match valido per la sesta giornata di andata. I ragazzi di Scudieri stanno continuando ad allenarsi quotidianamente per arrivare pronti alla gara che si disputerà in terra sarda, anche se l'amichevole giocata ieri a Pavona contro il Cynthia Albalonga non è andata nel verso giusto. I pontini, infatti, hanno perso 4-0, colpiti dai gol messi a segno dall'ex di turno Angelilli, Pace, Di Cairano e Gagliardini.

Per l'Aprilia, invece, si prospetta un vero e proprio tour de force, tre gare da recuperare in appena otto giorni. Si inizia domenica con la sfida esterna con il Football Club Matese, dopodiché, mercoledì 18 novembre partita casalinga con la Vastese e poi, per concludere, domenica 22 di nuovo impegno in trasferta con il San Nicolò Notaresco.

