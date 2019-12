Latina ko a Trastevere: nerazzurri battuti 3-1

E' finita al Trastevere Stadium di Roma la sfida tra i padroni di casa e il Latina calcio 1932. I romani hanno battuto i nerazzurri per 3 a 1. Trastevere in vantaggio su rigore al 29’ del primo tempo con De Iulis, pareggio del Latina allo scadere della prima frazione (43’) con Cardella, poi altre due reti dei romani nella ripresa con Lorusso (al 16’) e al 40’ con un altro rigore trasformato da Bertoldi.

E' un brutto stop per i pontini che restano fermi a 20 punti (ottavo posto in classifica) e scivolano a sei punti di distanza dalla zona play off. Ultimo aggiornamento: 16:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA