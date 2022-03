Il Latina jazz club omaggia Michel Petrucciani, concerto del Pierpaolo Principato trio

"Omaggio a Michel Petrucciani" è il tema del nuovo appuntamento al Circolo cittadino di Piazza del Popolo con la stagione Latina in Jazz 2021 / 2022 organizzata dal club "Luciano Marinelli". Il concerto è in programma venerdì 4 marzo alle 21 con “Pierpaolo Principato Trio”.

Al pianoforte si esibirà Pierpaolo Principato accompagnato da Marco Siniscalco al basso elettrico e Alessandro Marzi alla batteria.

Pierpaolo Principato è musicista e didatta, si è diplomato in jazz presso il Conservatorio di Frosinone (I e II livello). Docente e coordinatore didattico dei corsi di armonia, pianoforte jazz, piano e tastiere al Saint Louis College of Music, del quale è membro del Consiglio accademico. All’attività didattica affianca quella concertistica.

Per poter accedere alla sala è necessario essere in possesso del Green pass rafforzato ed richiesto l’utilizzo della mascherina del tipo FFP2 per tutta la durata del concerto. Verrà inoltre rilevata all’ingresso la temperatura corporea a tutti i partecipanti all’evento. Informazioni e prenotazioni: 3291479847 / 3387961980

Sarà possibile inoltre l’acquisto dei biglietti (intero 15 euro, ridotto 10) anche presso il botteghino del Circolo Cittadino che sarà aperto la sera dello spettacolo, dalle 19 in poi.