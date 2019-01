Al volante con la droga nel reggiseno, trentenne di Itri arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guidava l'auto nascondendo la droga nel reggiseno. Protagonista una giovane automobilista di Itri, L.C., 30 anni, che, però, non è sfuggita al controllo dei carabinieri della stazione itrana, che, impegnati in specifici servizi antidroga, avevano istituito un posto di blocco all'ingresso della cittadina. Fermata l'auto dai militari, che già sospettavano qualcosa, la donna ha finto la massima disinvoltura, quando i carabinieri, esaurita senza risultati la perquisizione veicolare, hanno deciso di passare a quella personale, effettuata da due vigilesse del locale corpo di polizia municipale. Questa volta la perquisizione ha avuto successo.Nascosti nel reggiseno, sono spuntati oltre 21 grammi di cocaina, contenuti in due involucri di cellophane. La sostanza stupefacente è stata pertanto sequestrata e la trentenne automobilista di Itri arrestata con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Al termine delle operazioni dei carabinieri della stazione di Itri, la giovane donna è stata trasferita agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida da parte del magistrato della Procura della Repubblica di Cassino titolare delle indagini sull'episodio.