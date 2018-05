Latina, italiano tenta di rubare una bicicletta: fermato da due stranieri e consegnato alla polizia

E' accaduto alle 4 di mattina del 20 maggio. Un equipaggio della Squadra Volante è sopraggiunto in via Cesare Battisti, su segnalazione della sala operativa 113, dove poco prima era stato fermato da alcuni cittadini stranieri un uomo che aveva tentato di rubare delle biciclette. I due cittadini extracomunitari, mentre erano affacciati al balcone della propria abitazione, avevano notavato il giovane aggirarsi tra le bici legate ai paletti lungo il marciapiede. Il tempo di scendere in strada e lo sorprendevano chino accanto a una bicicletta, intento a segare la cantena con cui era legata. I due uomini, immediatamente lo fermavano, contattavano il 113 e lo consegnavano agli agenti della volante nel frattempo intervenuta sul posto. La persona fermata, veniva sottoposta a perquisizione personale e il giovane veniva trovato in possesso di arnesi atto allo scasso che venivano sequestrati. Giuseppe M., italiano, 22 anni, pluripregiudicato, veniva tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato.

