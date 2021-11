Esplosione all'Istituto agrario di Latina: studenti tutti bene, feriti due operai

C'è stata un'esplosione poco prima di mezzogiorno all'Istituto agrario San Benedetto di Latina. La deflagrazione è avvenuta nel locale caldaie dove erano in croso dei lavori di manutazione. Sul posto sono già arrivati le volanti della polizia, i vigili del fuoco e ambulanze del 118. A quanto si apprende gli studenti stanno tutti vene, c'è però un ferito, un operaio che era al lavoro nel locale al momento dell'esplosione di una delle tre caldaie che alimentano i riscaldamenti nell'istituto.

I feriti sono due. Si ttratta dei due operai che stavano effettuando lavori di manutenzione nei locali della centrale termica in vista dell'accensione dei riscaldamenti. Sono stati investiti da una fiammata e sono già stati portati al Santa Maria Goretti, uno in codice arancione e l'altro in codice giallo. Le loro condizioni, da un primo esame dei sanitari, non preoccupano.