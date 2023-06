Travolge il dissuasore in cemento dell'isola pedonale di Latina, l'auto resta i bilico: anziano sotto choc

I “panettoni” di cemento che delimitano l'isola pedonale in centro a Latina la notte non si vedono bene ed ogni tanto qualcuno ci finisce contro. Qualche mese fa è stato un uomo in bici, aveva finito tardi di lavorare e stava rientrando a casa, qualcuno aveva spostato i dissuasori che non sono ben ancorati all'asfalto, e così con la bici ha letteralmente preso il volo, per fortuna solo paura e qualche escoriazione per l'uomo.

Nuovo incidente ieri sera, erano circa la 22, quando un uomo - questa volta in auto - ha travolto uno dei grossi blocchi di cemento che delimitano la ztl e la sua auto si è posizionata in equilibrio sopra al “panettone”, talmente in equilibrio che non è scivolata sull'asfalto neppure quando l'anziano, un uomo di circa 80 anni, ha aperto la portiera ed è sceso.

Un incidente quello avvenuto in corso della Repubblica, all'interno appunto della zona pedonale del centro di Latina, e a pochi metri di distanza dal municipio e da piazza del Popolo, che ha attirato decine di persone.

Immediato l'intervento dell'ambulanza del 118 e delle volanti della Questura. L'uomo, che è originario di Catanzaro, era visibilimente spavementato e in stato confusionale, è stato così affidato alle cure del personale sanitario e sottoposto all'alcoltest che è comunque risultato negativo. Evidentemente ha oltrepassato il varco di accesso, centrando in pieno le barriere in cemento, in un momento di disattenzione e per la scarsa visibilità, in quel momento infatti pioveva e sui dissuasori di cemento non ci sono più le fascie catarifrangenti, staccate con il tempo o magari dai vandali.

L'uomo non è voluto andare in ospedale e agli agenti ha detto di non conoscere bene il centro di Latina e quindi di essere stato colto di sopresa dall'improvviso ostacolo che si è trovato di fronte alla sua Bmw vecchio modello. Quello che si è verificato ieri sera è sicuramente un incidente figlio della distrazione, ma apre la riflessione sicuramente sulla necessità di rivedere l'organizzazione della ztl e di rimettere mano quantomeno all'arredo urbano. Di certo i dissuasori hanno necessità di essere resi più visibili e di essere ancorati in modo tale da avere sempre la stessa posizione. Soprattutto la sera e la notte possono diventare un'insidia, in particolare per chi non conosce bene la zona.