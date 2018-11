Latina, invasione di topi tra i palazzi a Borgo Piave: allarme tra i residenti

Un’invasione di topi tra le case e i palazzi di Borgo Piave, dove la situazione ha raggiunto il limite mettendo in allarme tutto il quartiere. Dopo aver trovato topi che camminavano tranquillamente sui cornicioni del palazzo e nel suo giardino, uno dei residenti ne ha scoperti diversi che si aggiravano per i corridoi e in cucina. Il problema arriva però dall'esterno, cioè dai secchioni della spazzatura posizionati lungo via Chiesuola, tra i canali e la campagna, che hanno attirato intere colonie di ratti. Da mesi però la situazione è visibilmente peggiorata: i topi sono aumentati, i secchioni, per quanto vengano regolarmente svuotati, si riempiono subito e cumuli di spazzatura di ogni tipo finiscono per essere lasciati fuori. Alcuni residenti che si sono recati all'Ufficio igiene pubblica del Comune per chiedere un intervento urgente si sono sentiti rispondere che l’appalto è scaduto e l’amministrazione è in attesa che vengano concluse le procedure della nuova gara. A quanto pare poi, i secchioni non possono essere spostati altrove. E così, di fronte a una situazione che potrà solo peggiorare, chi si è ritrovato gli animali nell'appartamento potrà solo provvedere una derattizzazione a proprie spese.

