Invasione di campo al "Francioni", Daspo per un tifoso del Savoia calcio

Venerdì 30 Luglio 2021, 08:22

Invase il campo al termine dell'incontro tra Latina e Savoia che consegnò ai nerazzurri la vittoria dei play off del campionato di serie D di calcio. Era il 19 giugno e il tifoso del Savoia, da ieri, non potrà accedere a manifestazioni sportive per i prossimi cinque anni. Lo ha deciso il questore di Latina, Michele Spina, che ha emesso un "Daspo" nei confronti del quarantenne supporter, già in passato oggetto della stessa misura da parte del questore di Napoli.

L'uomo scavalcò la recinzione del settore ospiti del "Francioni" ed entrò all’interno del terreno di gioco, prima di venire bloccato dalla Digos. Dati i suoi precedenti per analoghi episodi, il provvedimento emesso dalla divisione anticrimine della Questura di Latina prevede anche l’obbligo di firma in occasione di ogni partita che il “Savoia 1908” disputerà nei prossimi cinque anni.