Latina, si insedia il nuovo Consiglio comunale. Coletta al centrodestra: concordia per il bene comune

«Questo è il tempo della ricostruzione, bisogna fare rete per le prospettive di sviluppo, per potenziare la domanda che viene dal territorio». Con queste parole il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha esordito nel suo discorso di insediamento poco fa in Consiglio comunale, Coletta si è appellato alle forze di centrodestra, maggioranza in Consiglio, alla concordia nel bene comune della città e, contrariamente alle apsettative, ha iniziato a elencare le linee programmatiche: «È il tempo per confermare Latina città universitaria, per valorizzare il nucleo fondazione, è il tempo per Latina distretto della salute, per Latina e le periferie, q4, q5, Nicolosi, la marina che deve diventare finalmente volano e valore della capacità di essere attrattivi turisticamente, per la destagionalizzazione, per il collegamento con le isole pontine, per il rilancio dell'urbanistica e del piani particolareggiati». Ha citato poi il potenziamento della raccolta differenziata, oltre il 65%, la riapertura del teatro, il polo della musica, il miglioramento del collegamento infrastrutturale, conorsi per assunzioni nella macchina amministrativa. «Le risorse Pnrr arrivano in un momento in cui la nostra comunità ha bisogno di responsabilità, la politica deve trovare sinergie intorno a punti programmatici intorno a patto per latina e il sindaco deve essere garante di questo equilibrio. La città ha scelto di andare oltre le divisioni ideologiche, questo non è il momento delle divisioni, degli steccati, degli antagonismi. Questo è il momento della speranza, della ritorno alla vita, della concordia, anche nel sale della politica. Mettiamoci testa, gambe e cuore, è l’occasione per fare laboratorio in cui tutte le forze mettono a disposizione le loro migliori risorse».