Latina. iniziati i lavori per il ripristino delle passerelle per l'accesso alla spiaggia

Sono finalmente iniziati al Lido di Latina i lavori per ripristinare le passerelle di accesso alla spiaggia. Da ieri, giovedì 10 maggio, stanno operando «a pieno regime per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture gli addetti della Poseidon Green, la ditta cui sono stati affidati gli interventi (determina dirigenziale n.632/2018) - spiegano da piazza del Popolo - L’opera di risanamento avrà un costo complessivo pari a circa 34mila euro, oneri esclusi».«Rispettati gli impegni assunti con gli operatori balneari nell’incontro dello scorso 13 marzo, quando si è condivisa la volontà di fare squadra per offrire servizi di qualità degni della Bandiera Blu appena confermata» è il commento dell’Assessore all’Ambiente, Roberto Lessio.