Latina, infiltrazioni nella scuola di piazza Dante, nessun pericolo per gli studenti: "Domani si torna in classe"

Le piogge che hanno interessato la zona pontina nelle ultime 24 ore hanno provocato inflitrazioni nel plesso della scuola di Piazza Dante a Latina che fa parte dell'istituto comprensivo Alessandro Volta. Il dirigente scolastico Gennaro Guarino ha immediatamente allertato Vigili urbani e Vigili del fuoco per capire se domani mattina i bambini potessero entrare in classe e svolgere le lezioni. Dopo il sorpalluogo è stato dato l'ok dai tecnici visto che le infiltrazioni interessano solo alcune zone che non sono frequentate dagli studenti: "Quelle parti sono state transennate e non c'è nessun pericolo per gli studenti, nè per il personale scolastico. Domani si rientra in classe", ha spiegato il dirigente.

Il video della scuola allagata postato su Facebook