Latina, scuola dell'infanzia Aleramo preda dei ladri

Ancora una volta i ladri mettono a segno un colpo in una scuola. Stavolta nel mirino dei malviventi è finita l'infanzia Sibilla Aleramo di via degli Aurunci, appartenente all'istituto comprensivo Torquato Tasso. Rubati materiale e sussidi didattici, due computer tra cui quello personale di un'insegnante e una TV a 32 pollici acquistata dai genitori. Portate via persino le capsule del caffè. La direzione si sta occupando della denuncia alle forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA