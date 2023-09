Latina, incubo furti: porte spaccate e calci alle vetrate dei negozi. I cittadini: «Nessuna sicurezza neppure sul posto di lavoro»

Non solo auto ed abitazioni. L’incubo spaccate arriva anche nei negozi. A Latina, nel corso delle ultime settimane, diversi episodi di microcriminalità hanno messo in allarme i residenti e gli stessi titolari degli esercizi commerciali. Nel mese di agosto vista l’emergenza della problematica i carabinieri hanno eseguito un “servizio coordinato ad altro impatto” nelle zone centrali e nei borghi che ha portato controlli a tappeto su mezzi, esercizi pubblici e 34 le persone sottoposte a misure cautelari. Negli ultimi giorni, le segnalazioni di furti, sono cresciute ed hanno interessato in particolar modo via degli Aurunci, via degli Elleni e l’ultimo ( tentato) colpo in via Amaseno, in una storica panetteria, di fronte a una scuola media e, a pochi passi, dal Centro Commerciale Latina Fiori. Nessuna cassa svuotata, ma i malviventi sono riusciti ad alzare la serranda ( meccanica) spaccare la porta e prendere a calci la vetrata per introdursi all’interno di un locale di soli 38 mq. «Non me l’aspettavo», dice - preoccupata - a “Il Messaggero”, Ilenia Nera, titolare del negozio.

Ilenia Nera è una storica fornaia e, nel 2016, si è trasferita a Latina dove ha iniziato a lavorare.

In piena pandemia, nel 2021, ha rilevato un piccolo forno in procinto di chiudere. Certi progetti nascono proprio da un atto di coraggio e da una buona dose di sacrifici che aiutano a superare le difficoltà: prima l’imperversare del Sars Cov2 e successivamente i rincari che hanno colpito duramente la popolazione italiana facendo dilatare le bollette di gas e luce. Ilenia, però, non si è mai arresa ed ha deciso di portare avanti il suo progetto - una panetteria artigianale in via Amesano - supportata peraltro dai tanti abitanti del quartiere. Qualcuno, nella notte, ha tentato di abbattere quel sogno costruito con amore ed impegno: ignoti hanno spaccato la porta d’ingresso e preso a calci la vetrata del negozio di soli 38 mq. «Non mi spiego cosa possano trovare in un negozio così piccolo. Tra l’altro non ho macchinari particolari perché il mio lavoro è solamente manuale. E poi il locale si trova in una zona centrale a pochi passi da una scuola», racconta la donna. Ilenia ha denunciato l’accaduto sui social scatenando un tam tam tra i tanti residenti della zona che le hanno fortemente solidarietà: «Nella tua panetteria ci si sente a casa. Non demordere, tu sei più forte di tutto e tutti», il commento di un utente. C’è chi è ovviamente pronto a chiedere ulteriori controlli alle forze dell’ordine e chi ha proposto di fare le ronde come risoluzione definitiva al problema. A pochi metri di distanza dall’attività di Ilenia, un altro negozio è stato visitato, stamani, alle prime luci dell’alba. Dalle immagini di video sorveglianza, un ragazzo - di nazionalità straniera - è riuscito a penetrare dentro il negozio e mettere a segno il colpo. «Non ci sentiamo più sicuri nemmeno sul posto di lavoro - conclude Ilenia - e quello che chiediamo è più tranquillità e protezione prima che qualcuno arrivi a farsi giustizia da solo».