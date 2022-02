Schianto in via Verdi, donna in codice rosso

Ennesimo incidente questa mattina all'incrocio tra via Verdi e Via Reni a Latina. Due auto si sono scontrate nei pressi dell'ospedale e a seguito dell'impatto una delle due vetture si è schiantata contro una automobile in sosta. Lo scontro è stato violento e la donna al volante è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e due ambulanze del 118. La donna è stata trasferita al Goretti in codice rosso.

Via Verdi è stata chiusa dalla polizia locale per consentire i rilievi. L'incidente è avvenuto tra una Fiat 500 XL che proveniva da via Bonaparte ed era diretta verso il Goretti e una Citroen C1 che percorreva via Verdi e che dopo l'impatto è stata sbalzata nell'altra corsia andando a schiantarsi contro un'auto in sosta, una Renault, parcheggiata dal lato opposto della carreggiata. L'impatto è stato molto violento. La donna era cosciente ma è stata immediatamente caricata a bordo di una ambulanza del 118 e trasferita al Goretti in codice rosso per dinamica.

Sono tanti, come detto, gli incidenti che si sono verificati negli ultimi anni in via Verdi al medesimo incrocio.

