Incidente a via Romagnoli tra uno scooter e un furgone: grave il centauro

Brutto incidente questa mattina in via Romagnoli all'ingresso di Latina. All'incrocio con via Le Corbusier e via Cervone si sono scontrati uno scooter di grossa cilindrata e un furgone. I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione e non è ancora chiara la dinamica. L'impatto è stato molto violento. L'uomo alla guida dello scooter è volato sull'asfalto ed è rimasto esanime a terra. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Il ferito era in condizioni gravissime, per questo dopo averlo stabilizzato i sanitari hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata nel parcheggio delle autolinee nuove. L'uomo è stato trasferito a Roma in codice rosso.

La polizia locale sta effettuando i rilievi. Il conducente del furgone è illeso ma sotto choc. Via Cervone è stata chiusa al traffico e il traffico su via Romagnoli e nell'intero quadrante ha subito forti rallentamenti.