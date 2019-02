Latina, incidente in via Piave: atterra l'eliambulanza. Traffico paralizzato

Incidente stradale in via Piave, a Latina, all'altezza di via Vespucci. Secondo le prime informazioni si tratta di uno scontro frontale che ha coinvolto due auto. Sul posto è atterrata anche un'eliambulanza. Il traffico è rimasto completamente paralizzato, lunghe code si sono registrate a partire dalla Pontina e all'ingresso della città. Quattro le persone rimaste ferite e trasportate dai mezzi dell'Ares 118 al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti", una è in gravi condizioni e viene sottoposta a intervento chirurgico, alle altre è stato assegnato un codice "giallo". Ultimo aggiornamento: 13:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA