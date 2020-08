Latina, incidente in via del Lido: moto contro un'auto. Ferito il centauro

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi su via del Lido, nei pressi dell'incrocio con via Cerreto Alto. A scontrarsi sono state un'auto e una moto che viaggiavano nella stessa direzione di marcia. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, ma sembra che il centauro abbia perso il controllo del mezzo urtando violentemente l'auto che lo precedeva. Il conducente del mezzo a due ruote è volato per diversi metri sull'asfalto. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Goretti. Sul posto le pattuglie della polizia locale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di via del Lido in entrambi i sensi di marcia. Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso è stato necessario istituire il senso unico alternato e lungo la strada si sono formate lunghe code.

