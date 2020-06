Latina, incidente in via del Lido: coinvolta un'auto della polizia. Agenti feriti

Incidente questa sera a Latina lungo via del Lido, che ha coinvolto un'auto della polizia che si è scontrata con un'altra vettura. E' accaduto all'altezza della rotonda che si trova in prossimità del Grassi. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro.



Dalle prime informazioni raccolte sembra che la Volante della polizia stesse percorrendo la strada per un intervento, quando si è scontrata con un altro veicolo ed ha urtato la rotatoria. Sul posto due ambulanze del 118 che hanno soccorso gli agenti rimasti feriti, per i quali è stato necessario il trasporto in ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA