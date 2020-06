Schianto su via del Lido a Latina, strada chiusa: due feriti

Schianto alle 22 in via del Lido a Latina, nei pressi della rotonda di via Nascosa. Sul posto la polizia stradale. La strada è stata chiusa e per uscire da Latina, o per rientrare, bisogna passare da Fogliano e da Borgo Isonzo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti. Due le auto coinvolte, una Volkswagen Passat tre volumi e una Fiat Punto. Lo schianto è stato frontale a una cinquantina di metri dalla rotonda, poco dopo l'autolavaggio. I conducenti delle due auto sono stati soccorsi dal 118 e portati al Goretti, uno dei due è in gravi condizioni. Ultimo aggiornamento: 23:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA