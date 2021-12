Schianto in via Bixio: due auto finiscono su marciapiede e abbattono semaforo e palo della luce

Ennesimo incidente in via bixio a latina. giovedì sera all'incrocio con via Ferrucci già teatro di numerosi gravi incidenti 2 auto si sono scontrate con violenza finendo entrambe sul marciapiede e contro il muro di cinta del palazzo all'angolo. Nell'impatto la Peugeot 208 e la Fiat Panda hanno abbattuto il semaforo, facendo volare i pezzi a una decina di metri di distanza. Il palo del semaforo ha sfondato i vetri della recinzione del palazzo finendo all'interno della proprietà. Le 2 auto hanno anche piegato pericolosamente il palo della luce facendo cadere la plafoniera a terra. Feriti in modo non grave i due conducenti soccorsi dal 118. In quel momento sul marciapiede non c'era nessuno altrimenti sarebbe stata una strage. È l'ennesimo incidente all'incrocio tra le 2 strade che è regolato da uno stop e da un semaforo lampeggiante, soluzioni che evidentemente non sono sufficienti a garantire la sicurezza di quel tratto di strada. Da mesi i residenti sono tornati a chiedere un ulteriore intervento da parte del Comune.