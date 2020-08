Latina, incidente tra auto e scooter: un ferito in codice rosso al Goretti

Incidente tra auto e scooter questo pomeriggio tra Borgo Piave e Borgo Podgora. Ad avere la peggio un uomo di circa 50 anni che era alla guida del mezzo a due ruote, volato per diversi metri sull'asfalto dopo il violento urto con il veicolo. Sul posto gli agenti della polizia locale di Latina, che hanno cercato di ricostruire la dinamica. I due mezzi viaggiavano in opposte direzioni di marcia e l'auto stava svoltando per entrare nel parcheggio di un supermercato quando si è scontrata con lo scooter che percorreva la corsia opposta. L'uomo è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in ospedale dove è arrivato in codice rosso. Secondo le prime informazioni le sue condizioni non sarebbero però gravi, ha riportato nella caduta diverse fratture.

Vedi anche > Latina, incidente in via del Lido: moto contro un'auto. Ferito il centauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA