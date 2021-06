Incidente sulla superstrada per Terracina, gravemente ferito un motociclista

Giovedì 24 Giugno 2021, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 17:27

Un motociclista è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla superstrada per Terracina, in località Frasso. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, dopo aver sorpassato alcuni mezzi, si è scontrato con un'auto che proveniva in direzione opposta.

Immediato l'intervento dei soccorsi, chiamati dagli automobilisti di passaggio, l'Ares 118 ha fatto arrivare anche l'eliambulanza. Le condizioni del motociclista sono molto serie. Disagi per il traffico che al momento è bloccato in entrambe le direzioni.

Il motociclista - che si dirigeva verso Terracina - è un uomo di 41 anni, originario di Frosinone, che è stato trasportato al "Gemelli". Sotto shock il conducente dell'auto.