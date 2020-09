Incidente stradale su via delle Congiunte sinistre, due feriti gravi

Incidentre stradale a Latina, su via delle Congiunte sinistre, con due feriti in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto nei pressi di un incrocio, dove sono entrate in contatto una Punto e un'Alfa 145. Ad avere la peggio il conducente della Fiat, soccorso dai sanitari dell'Ares 118 e trasferito in ospedale - al Santa Maria Goretti di Latina - in codice rosso, il più grave. Serie anche le condizioni dell'altro conducente, anche se non corre pericolo di vita.

