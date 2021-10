Incidente stradale nella notte, tre ragazzi feriti e trasportati in ospedale

Sabato 23 Ottobre 2021, 08:41

Tre ragazzi sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto durante la notte in via Ezio, a Latina, all'altezza di un incrocio. Due le auto coinvolte, entrate in collisione per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

I mezzi sono stati seriamente danneggiati, mentre i tre feriti non sembrano particolarmente gravi. Il personale dell'Ares 118 intervenuto con due ambulanze li ha trasportati per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.