Ragazza cade con lo scooter dietro al Goretti: soccorsa dal 118

Incidente poco fa dietro al Santa Maria Goretti di Latina. Una ragazza ha perso il controllo del suo scooter ed è caduta rovinosamente a terra. Un brutto incidente. la giovane è stata soccorsa immediatamente da alcuni passanti e da un infermiere del Goretti. Dopo una decina di minuti sul posto è arrivata una ambulanza del 118 dalla postazione del Piccarello.

La ragazza è stata stabilizzata e caricata su una barella. Si sospetta la frattura di una gamba. La giovane è stata poi trasferita in ospedale per accertamenti. In via Porfiri è arrivata anche la polizia locale per ricostruire la dinamica della caduta. A quanto risulta si è trattato di un incidente autonomo.