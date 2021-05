Tamponamento a catena, feriti e Pontina chiusa

A causa di un tamponamento a catena è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 148 Pontina, in direzione Roma, all'altezza del km 58,800 a Latina. Lo ha comunicato Anas. Il traffico viene temporaneamente deviato in complanare. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto sei veicoli, tra cui un mezzo pesante. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso alle persone ferite.



Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la

gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità

nel più breve tempo possibile.

