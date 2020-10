Incidente in centro a Latina : un'auto è finita completamente sul marciapiede. E' accaduto all'incrocio tra via Emanuele Filiberto e via Farini. Sul posto è intervenuta la polizia locale. L'incidente tra una Panda e una Punto. Per la violenza dell'impatto la Punto è uscita di strada finendo completamente sul marciapiede e sull'aiuola. © RIPRODUZIONE RISERVATA