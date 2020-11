Esce di strada con l'auto e sfonda la vetrina di un negozio in ristrutturazione

E' uscito di strada ed è entrato con l'auto in una pasticceria in fase di ristrutturazione a Latina, all'incrocio tra via Isonzo e via Parini. Per fortuna a quell'ora - poco dopo le 20,30 - non c'era nessuno sul marciapiede.

Secondo una prima ricostruzione la jeep che ha sfondato la vetrina ha sterzato all'improvviso perché un'altra auto gli ha tagliato la strada. La dinamica è al vaglio della polizia, intervenuta insieme a personale dell'Ares 118. Per il conducente del veicolo un grande spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza.

APPROFONDIMENTI LATINA Incidente sull'Appia, richiesta di rinvio a giudizio per la morte...

© RIPRODUZIONE RISERVATA