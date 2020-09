Auto ribaltata in via Botticelli, ferito il conducente

Un'auto si è ribaltata intorno alle 19.30 a Latina in via Botticelli, nei pressi del Campo Coni e dell'Istitu.to comprensivo alessandro Volta. E' stato un incidente autonomo. Quando i carabinieri e la polizia locale sono arrivati sul posto hanno trovato una Mini adagiata sul tetto, completamente ribaltata. Il conducente è riuscito da solo ad uscire dall'abitacolo ma all'arrivo dei sanitari del 118 è stato caricato sull'ambulanza e portato al Santa Maria Goretti. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, al momento non è stato possibile capire come abbia fatto l'auto a ribaltarsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA