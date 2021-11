Latina, finisce con l'auto nel canale: morto automobilista

Risveglio choc questa mattina a Fondi, : in provincia di Latina, un uomo di 39 anni del posto, Lorenzo Marzoli, è morto in un incidente stradale. Per cause da accertare l’auto che guidava, un’Audi, è finita nel canale Vetere, che costeggia la provinciale per Sperlonga.

Il sinistro fatale si è verificato all’altezza della zona Tre Ponti, portando intorno alle 6 all’intervento dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Terracina, oltre che dei soccorritori del 118, dei militari della guardia di finanza di stanza in città e dei carabinieri che effettueranno gli accertamenti sulla dinamica.

La macchina si presentava ribaltata e parzialmente coperta dall’acqua. Dopo il recupero con l’ausilio di una autogru, il corpo del conducente è stato estratto dall’abitacolo e consegnato al personale sanitario, purtroppo non c'era più niente da fare

