Incidente alla rotonda, auto esce di strada e finisce contro un palo: ferito il conducente

Un brutto incidente si è verificato alla rotonda tra viale Nervi e viale Le Corbusier a Latina. Il conducente di una utilitaria ha perso il controllo del mezzo, è finito fuori strada e ha colpito un palo dell'illuminazione, abbattendolo.

Immediati i soccorsi, l'uomo è rimasto ferito ma per fortuna non in modo grave, mentre il personale della polizia locale ha svolto gli accertamenti e messo in sicurezza l'area intorno al palo. A quanto sembra il conducente ha riferito di avere sterzato per evitare un ostacolo improvviso, ma la ricostruzione è ancora in corso.

Vedi anche > Latina, schianto all'incrocio: auto finisce sul marciapiede

© RIPRODUZIONE RISERVATA