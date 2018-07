Latina, incidente all'incrocio: ferito un motociclista

In un incidente, il secondo in poche ore a Latina, un motociclista e' rimasto ferito. E' accaduto poco prima delle 12 all'incrocio tra via Verdi e via Bonaparte. Una Yamaha che percorreva via Verdi si e' scontrata con una Fiat 500 diretta al Santa Maria Goretti. Il motociclista e' stato sbalzato a terra. Era cosciente quando e' soccorso dal 118 ed e' stato trasferito in ospedale in codice rosso per dinamica.

Domenica 29 Luglio 2018



