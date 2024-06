Giovedì 6 Giugno 2024, 06:10

Ennesima auto a fuoco nel quartiere Isonzo R6, dove ormai si è perso il conto delle macchine avvolte dalle fiamme in circostanze misteriose. A bruciare, questa volta, un’Opel Meriva parcheggiata in via Sezze, davanti il liceo Ettore Majorana, di proprietà di un uomo residente nella stessa strada. Ad indagare su quanto accaduto sono adesso gli agenti di polizia della questura di Latina. Il rogo è scoppiato nel cuore della notte fra martedì e mercoledì, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di piazzale Carturan per dare il via alle operazioni di spegnimento.

L’incendio, scoppiato nella parte anteriore del veicolo, parcheggiato al fianco del marciapiede che costeggia la scuola, ha praticamente ridotto in cenere l’auto, rimasta carbonizzata tanto sul cofano quanto nell’abitacolo. Ad allarmare i soccorsi sono stati i residenti della via i quali, una volta sentito il rumore delle ruote che scoppiavano e notato il fumo nero che si stagliava alto nel cielo, hanno chiesto immediatamente aiuto.

Sul posto, oltre i pompieri, anche i poliziotti del nuovo questore Fausto Vinci i quali, dopo un primo sopralluogo con i pompieri, hanno immediatamente dato il via alle indagini per risalire alla cause del rogo, al momento ancora oscure e in fase di accertamento. Gli investigatori stanno battendo ogni pista, non escludendo neanche quella dolosa, visto anche un precedente di qualche tempo fa nel vicino parcheggio di via Roccagorga, subito dopo l'incrocio con via Sezze, dove il fuoco scoppiato su una prima auto ne lambì anche un'altra in sosta nelle vicinanze. Ma i poliziotti non escludono nemmeno l'ipotesi dell'insano gesto di un piromane, anche vista la zona dove è scoppiato il rogo, quel quartiere R6 dove ormai si è perso ormai il conto dei veicoli avvolti dalle fiamme negli ultimi anni.