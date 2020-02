Latina, nuovo incendio in un'azienda: brucia un capannone sulla Pontina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il rogo che ha distrutto a Cisterna l'ex Caseificio Olivieri, ieri sera un nuovo incendio ha interessato un capannone industriale, stavolta a latina, al km78,100 nei pressi della Migliara 43. Sulle prime si è temuto che il fuoco si fosse propagato all'interno dell'azienda Beton Black, in realtà i vigili del fuoco quando sono arrivati sul posto hanno individuato e circoscritto le fiamme in un capannone industriale adiacente all'azienda del settore edile stradale.Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Latina con due autobotti e un'autoscala e nel giro di qualche ora hanno avuto ragione delle fiamme. Sul posto oltre ai pompieri è arrivata la polizia. Il proprietario del capannone è stato rintracciato ed è accorso sul posto mentre al momento di andare in stampa non era stato ancora rintracciato l'affittuario del capannone. Dai primi accertamenti i danni risultano ingenti.Secondo i vigili il controsoffitto del capannone è collassato, ma solo oggi con la luce del giorno sarà possibile chiarire l'entità dei danni e soprattutto se la struttura ha resistito al rogo o se dovrà essere dichiarata inagibile. Non è ancora chiaro cosa vi fosse all'interno del capannone né quali siano state le cause dell'incendio, bisognerà anche per questo attendere il sopralluogo odierno dei vigili del fuoco per comprendere se il rogo sia di origine dolosa o accidentale, provocato magari da un corto circuito.