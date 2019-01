Incendio in una baracca a Latina, muore un uomo

Ultimo aggiornamento: 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un incendio scoppiato poco dopo le 18, in una baracca che si trova in un terreno alle spalle di via dei Volsci, a Latina, esattamente in un boschetto che si trova in via dei Romani, è morta una persona. Sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia, anche se per il personale dell'ambulanza non c'è stato altro da fare se non constatare il decesso di un uomo dall'apparente età di 70 anni.Raccontano le persone che abitano in quella zona che lì vivevano in quella casa di fortuna da tempo tre uomini, oggi al momento dell'incendio solo due di loro si trovavano all'interno della baracca. La vittima non è riuscita a scappare, aveva problemi di deambulazione, l'altro uomo è riuscito invece a mettersi in salvo ed è stato portato in Questura dagli agenti per ricostruire esattamente quanto successo. Il terzo "inquilino" è arrivato quando la tragedia si era consumata e anche lui viene ascoltato dalla polizia.I vicini raccontano di aver avvertito delle esplosioni, causate forse dalle piccole bombole di gas che venivano usate per cucinare, e poi di aver visto le fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato circa mezz'ora per domarle.