Incendio all'ex Pozzi Ginori, denso fumo nero visibile a chilometri di distanza

Un incendio si è sviluppato all'interno del sito dismesso dell'ex Pozzi Ginori a Latina, in località Borgo Piave. Una densa colonna di fumo si è levata dal complesso - spesso utilizzato come rifugio da senzatetto -ed è visibile a chilometri di distanza.



E' ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, con il supporto della Protezione Civile "Passo Genovese", per avere ragione delle fiamme. Non è la prima volta che si verifica un incendio nella struttura alle porte della città

Vedi anche > Pomeriggio di incendi a Latina, in fiamme anche la struttura dell'ex Pozzi Ginori

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA