Latina, incendio di sterpaglie tra i canali Colmata e Mastropietro

Un violento incendio di sterpaglie, miste probabilmente a materiale plastico a giudicare dal fumo nero, si è sviluppato nel tardo pomeriggio al Lido di Latina, nella zona verde tra i canali Colmata e Mastropietro, a ridosso della strada Casilina, nell'area dove dovrebbe sorgere il raddoppio della via Massaro. La colonna di fumo, visibile da chilometri di distanza, ha allarmato i residenti, in particolare quelli lungo via Casilina, che hanno allertato i Vigili del fuoco. I vigili sono intervenuti poco dopo con una squadra e mezzi per spegnere le fiamme, che erano state domate un'oretta dopo l'allarme. © RIPRODUZIONE RISERVATA