Un uomo è morto a causa dell'incendio in un appartamento avvenuto a Latina, in via Giovanni Cena questa mattina - 22 gennaio - intorno alle 6

Quando i vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme i sanitari del 118 hanno constatato il decesso di un uomo di 77 anni che è rimasto carbonizzato nel letto. Molto probabilmente si tratta di un disabile, mentre non è ancora chiaro se ci fosse in casa un'altra persona. Sono in corso gli accertamenti per cercare di capire le cause dell'incendio.

Ultimo aggiornamento: 08:10

