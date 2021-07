Incendi estivi, anche oggi in città sterpaglie in fumo

Venerdì 23 Luglio 2021, 15:33

Sono giornate di incendi a Latina, dove tanti sono gli interventi di Vigili del fuoco e protezione civile per spegnere le fiamme nelle zone di campagna ma anche limitrofe ai quartieri residenziali. Ad andare a fuoco sono soprattutto sterpaglie e immondizia abbandonata nei terreni.

Oggi fiamme e fumo stanno interessando la zona di Via Lunga, alle porte del capoluogo, ma nei giorni scorsi anche Via Albanese, Via Epitaffio e Via del Lido sono state teatro di grossi incendi di sterpaglie che hanno causato la riduzione della visibilità, sia lungo la strada che collega il centro alla stazione, sia verso il mare, dove in questo periodo si registrano flussi di traffico notevoli. Qui ieri la strada era rimasta bloccata all'altezza della fattoria Prato di Coppola e in supporto dei vigili del fuoco e della polizia locale è intervenuto anche il gruppo di protezione civile Passo Genovese con due squadre.