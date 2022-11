Latina travolto a Potenza: nerazzurri battuti 3-0

Il Latina Calcio 1932 è stato travolto a Potenza nella sfida valida per la tredicesima giornata del girone C della serie C. I lucani hanno rifilato tre reti agli avversari. La partita è finita 3-0.

Le reti

I padroni di casa sono andati in vantaggio al 12' con Girasole bravo a deviare alle spalle di Cardinali.

Il raddoppio nel recupero del primo tempo. Una autorete. E' stato Andrea Esposito a deviare una conclusione degli avversari rendendo il tiro imprendibile per Cardinali.

Al 21' della ripresa Caturano fissa il risultato sul 3-0.

La classifica

Si allarga il divario tra le prime della classe e il resto del girone. Quando il quadro della gironata non è ancora completo i pontini scivolano al quarto posto, superati dal Gelbison che vincendo sale a 19 punti. Latina quarto a pari merito con Monopoli e Foggia a 18 punti. Ci sono nove squadre in tre punti, dieci in quattro punti e le posizioni valide per i play off sono a una manciata di lunghezze da quelle dei play out.

Le formazioni

POTENZA (3-5-2): M. Gasparini, D. Girasole, E. Matino, M. Legittimo, B. Gyamfi, M. Laaribi, D. Steffè, A. Talia, G. Volpe, S. Caturano, M. Emmausso

A disposizione: F. Alastra, N. Armini, N. Belloni, C. Celesia, L. Del Pinto, F. Del Sole, A. Di Grazia, G. Logoluso, V. Polito, P. Riccardi, F. Rillo, M. Sandri, E. Schimmenti, B. Verrengia

All: Giuseppe Raffaele

LATINA (3-5-2): M. Cardinali, A. Celli, A. Esposito, A. Giorgini, F. Cortinovis, A. Riccardi, S. Amadio, C. Barberini, A. Esposito, L. Fabrizi, C. Carletti

A disposizione: F. Giannini, A. Tonti, E. De Santis, M. Di Mino, F. Margiotta, Nori, Pellegrino

All: Daniele Di Donato