Investito mentre è in bici, aggredisce i soccorritori e gli agenti della polizia locale

Parapiglia nel primo pomeriggio in piazzale Orazio, a Latina, nel "Villaggio Trieste". Un uomo che era in bicicletta è stato investito da un'auto e all'arrivo dei soccorritori del 118 li ha aggrediti, quindi si è scagliato contro il personale della polizia locale intervenuto per i rilievi.

Secondo le prime informazioni si tratta di un immigrato che già in passato ha dato in escandescenza, tanto che i residenti della zona sono scesi in strada lamentando di aver segnalato più volte l'atteggiamento dell'uomo e di altri immigrati che vivono lì. Il ferito è stato trasportato alla clinica "Città di Aprilia" e il magistrato di turno sta valutando se arrestarlo o meno.

