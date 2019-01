© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Damiano Coletta è convinto di aver agito nell’interesse della città. «In questi due anni ci veniva imputata una paralisi dell’urbanistica - spiega - e adesso stiamo dando delle risposte a cittadini che non ne avevano. Questa città era stata sotto il giogo di interessi soprattutto nell'ambito dell'urbanistica che hanno penalizzato la collettività. La rassegnazione - continua il primo cittadino - era legata al fatto che tutto era concesso a pochi, ma poco era concesso alla collettività. Noi evidentemente abbiamo rotto degli argini, un sistema, degli schemi e nella fattispecie rispetto a quest’ultima vicenda mi viene da pensare che ci siano stati interessi altri».Nessun timore? Si parla di favoritismi.«Questa amministrazione finalmente ha aperto le porte a tutti e l’urbanistica lo sta dimostrando. Sono state fatte insinuazioni sulla nostra trasparenza e la ricerca della non trasparenza è un iter ormai comportamentale dell’opposizione, ma credo che si continui a sbattere la testa contro un muro, perché su quel settore fatto un elemento fondante e fino ad ora al di là di tutte le illazioni abbiamo vinto ricorsi e superato gravi di giudizio, questo va sottolineato, a testimonianza di una linea di condotta. Questa città riesce a dare pari opportunità a tutti, la legalità è un mezzo per raggiungere il fine».E allora perché questi timori?«Venti anni di mala-abitudine hanno portato a pensare che tutto fosse concesso. Il fatto questa amministrazione si muove su una linea di legalità evidentemente crea stupore, forse qualcuno si chiede: possibile che non sono come noi? Ma la linea di demarcazione è netta e in questi due anni la fatica fatta per ripristinare regolamenti e procedure ci è costato qualcosa in termini di percezione ma ha pagato in termini di garanzia».E in relazione alla vicenda specifica del Q3 l’assessore Francesco Castaldo dice di non avere dubbi: «Il progetto riguarda un lotto di un piano attuativo, è una domanda normale per chiedere cosa si può edificare».