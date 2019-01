Latina, il procuratore Lasperanza: «Sindaco e giunta indagati? La notizia non è corretta»

Ultimo aggiornamento: 14:23

Ha fatto scalpore questa mattina la pubblicazione sulla stampa locale della notizia che il sindaco Coletta e la Giunta sono indagati per la variante in Q3. Dalla Procura si apprende che le cose non stanno esattamente così. ll pm Giuseppe Miliano, titolare dell'inchiesta, non ha voluto fare commenti ma ambienti vicini alla Procura riferiscono che è andato su tutte le furie commentando che la notizia era priva di fondamento. L'unico commento ufficiale arriva invece dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza che ha spiegato al Messaggero che «La notizia non è corretta» e preannunciato l'invio di una nota. Questo lascerebbe intendere che l'inchiesta c'è e che ci sono degli indagati ma che non sono né il sindaco né buona parte della Giunta.Nel frattempo in Comune Damiano Coletta aveva riunito la Giunta e al termine ha parlato con i cronisti spiegando di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia e di aver dato mandato all'avvocato Luca Melegari di verificare la situazione. «Questo atto, senza entrare nel merito tecnico, è stato adottato e sta seguendo un iter prima di essere approvato. Dopo le perplessità emerse sui giornali e in commissione abbiamo verificato le carte e ci sentiamo sereni».