Latina, il Consiglio comunale vota la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

Mercoledì 30 Giugno 2021, 16:32

Cittadinanza onoraria del Comune di Latina a Patrick Zaki, lo studente ricercatore presso l'Università di Bologna, detenuto da un anno in Egitto, e richiesta alle autorità nazionali di attivarsi per la concessione della cittadinanza italiana. Con 17 voti a favore, all'unanimità dei presenti in aula (virtuale), è stata approvata oggi dal Consiglio comunale di Latina la mozione presentata dal consigliere comunale del Partito democratico, Enrico Forte. La mozione impegna sindaco e giunta alla concessione della cittadinanza del Comune di Latina a Patrick Zaki e a richiedere alle autorità nazionali italiane di attivarsi per la concessione della cittadinanza italiana al ricercatore. Enrico Forte ha ricordato che «Zaki è detenuto in Egitto contro tutte le norme di diritto internazionale e contro ogni convenzione tra Stati». Secondo il capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani, «votare questa mozione è la dimostrazione che la nostra democrazia è viva: i diritti devono essere vivi, vitali e vissuti».