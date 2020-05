© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via il cancello e porta aperta sul piazzale Gaetano Loffredo, il belvedere di Capoportiere a Latina. I nuovi proprietari dell’hotel Fogliano, Roberta Venturi e Gianluca Boldreghini, hanno il motore acceso e in attesa del semaforo verde spalancano l’ingresso: «Vogliamo che questo posto sia accessibile a tutti». Per loro, sul lungomare del capoluogo pontino, non sarà una ripartenza ma un vero e proprio esordio vista mare-lago, già assaporato con la sola parentesi dell’asporto consentito per le misure anti-Covid.L'INVESTIMENTOL’investimento dei coniugi Boldreghini nasce lontano dalla pandemia: ad ottobre 2019 quando hanno concluso l’operazione non potevano prevedere il lockdown. Già titolari dello storico Gran Caffè Egidio sulla Pontina e di Villa Meravigliosa, location per eventi esclusivi a Borgo Grappa, hanno deciso di “allargarsi” con un duplice obiettivo. «Rispondere alle richieste di un servizio sulla costa – spiega Boldreghini - e al contempo valorizzare lo stesso attraverso la bellezza dei luoghi e della natura. Perché Fogliano e non il Circeo o altra località della nostra provincia? Ci sembrava un giusto compromesso logistico, considerando la vicinanza relativa con le altre nostre attività».La trattativa con Paolo Gargiulo, ex proprietario della struttura con tanto di ristorante stellato e stabilimento balneare, è durata otto mesi: «L’hotel non era in vendita – spiega Boldreghini – e non è stato facile convincere il dottor Gargiulo a separarsi da questo gioiello. Abbiamo lavorato sodo e alla fine ci siamo riusciti con il supporto indispensabile dei nostri consulenti commerciali Rinaldo Giordani e Gianluca Benvenuti che hanno elaborato un progetto risultato fattibile, sostenuto dalla Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino in collaborazione con la Banca Iccrea, e dell’avvocato Pierluigi Angeloni che ha curato gli aspetti legali».LA STRUTTURADiciannove stanze, di cui due suite con vasca esterna idromassaggio e una per diversamente abili, il Vistamare, una terrazza al quarto piano con due Jacuzzi ideale anche per feste, e spettacolare roof garden per gli eventi che affaccia sul mare e sul lago di Fogliano con una visuale a tutto tondo. Ieri a mezzogiorno sul bancone del bar l’esposizione del cocktail per l’aperitivo adattabile al take away e sul pavimento gli adesivi per indicare le distanze per fare la fila. Tutto pronto per un’esclusiva inaugurazione ai tempi del Covid.«Il lockdown ha fatto ritardare il completamento dei lavori di restyling della struttura, stiamo ultimando ora alcuni dettagli e siamo in attesa di nuovi arredi», dice la signora Roberta, mentre in cucina i fornelli sono accesi per il pranzo da asporto. Al Vistamare i tavoli sono già posizionati con il distanziamento anti-contagio, il capo ricevimento Gianluca Papa fa su e giù, il telefono squilla per le prime prenotazioni alberghiere a partire da luglio e nel bar un discreto via vai, anche per prendere un semplice ghiacciolo. «La struttura a regime necessita di 70 dipendenti – dice Boldreghini - noi stiamo partendo con 35 unità in attesa di capire come evolveranno le disposizioni e quale sarà la risposta della clientela».CHEF E RISTORANTEIn queste ore si lavora anche alla predisposizione del menu: «Abbiamo in mente diversi piatti, ma l’ultima parola spetta al nostro chef Pasquale Minciguerra» (34 anni di Napoli, ndr)», afferma Roberta mantenendo particolare riserbo su questo argomento. Ma un segreto scappa al marito: «Qui si potrà mangiare una mega frittura in doppia consistenza con ostriche e vongole fritte». La coppia è pronta per la sfida: la Stella Michelin ottenuta per il Vistamare dalla precedente gestione è stata riconsegnata, dicono i coniugi Boldreghini: «Ce la dobbiamo conquistare da soli». Da organizzare in toto resta lo stabilimento balneare, montare gli infissi delle cabine e capire meglio come sistemare gli ombrelloni tra le disposizioni anti Covid e l’erosione che avanza: «Serve che la politica tutta si dia da fare per tutelare il nostro territorio».