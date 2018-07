Latina, guasto sulla linea ferroviaria: ritardi e cancellazioni sulla Roma-Formia

«Dalle 7.05 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Napoli, via Formia, è rallentata per un inconveniente tecnico fra Pomezia-Santa Palomba e Campoleone provocato dalle scariche atmosferiche che stanno interessando la zona». Lo comunica Rfi.



I treni in viaggio registrano ritardi fino a 50 minuti e alcuni regionali sono stati cancellati..



«E' in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario».

Lunedì 23 Luglio 2018



