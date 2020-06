Finanza, scoperti in provincia di Latina 131 evasori totali e "furbetti" del Coronavirus

«Evasione fiscale internazionale, frodi carosello, indebite compensazioni, illeciti doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi sono alcuni dei fenomeni più gravi, pericolosi e diffusi sul territorio». Lo ha detto il comandante provinciale della Guardia di Finanza a Latina, colonnello Michele Bosco, celebrando il 246° anniversario di fondazione del corpo.

Tra i dati della relazione da segnalare che nel corso del 2019, 786 interventi ispettivi e 1.162 indagini delegate dalla magistratura, che hanno permesso di riscontrare numerosi reati fiscali (principalmente riferibili all’utilizzo di fatture false, all’occultamento delle scritture contabili e all’omessa dichiarazione) e di denunciare 145 soggetti.

Il valore dei beni sequestrati nella passata annualità per reati in materia di imposte dirette e Iva è di 5 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro al vaglio dell’autorità giudiziaria ammontano a 6 milioni di euro.

Scoperti dalle Fiamme gialle 186 soggetti sconosciuti al Fisco (evasori totali), che hanno sottratto 31 milioni di Iva. Inoltre, sono stati verbalizzati 141 datori di lavoro per aver impiegato 317 lavoratori in “nero” o irregolari. Nella pubblica amministrazione, sono state denunciate 13 persone per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione. Durante l’emergenza Covid-19, sequestrate 7.388 mascherine protettive illecite e denunciate 269 persone.

