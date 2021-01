Grave incidente all'incrocio di via Corridoni, tre mezzi coinvolti

Un grave incidente si è verificato all'incrocio di via Corridoni, a Latina. Tre i mezzi coinvolti, sembra per una mancata precedenza e l'elevata velocità degli autoveicoli. I conducenti sono stati soccorsi da personale dell'Ares 118 ma le loro condizioni, per fortuna, non sembrano particolarmente gravi.

Le auto, invece, sono state praticamente distrutte. Accertamenti in corso da parte della polizia stradale. Secondo i primi accertamenti due auto erano in marcia e una, invece, era parcheggiata

