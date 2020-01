Volontariato, tutine e giochi per i piccoli di Neonatologia e Pediatria del Goretti di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutine e giochi ai reparti di Neonatologia e Pediatria del Santa Maria Goretti di Latina. Dopo le feste e con l’anno nuovo riprende l’attività dell’Associazione In Ricordo di Daniele, organizzazione di volontariato, insieme ad uno dei suoi più stretti amici e sostenitori, Davide Barcella. La presidente dell’associazione, la mamma di Daniele, e Barcella si sono recati ieri mattina nei reparti di Neonatologia e Pediatria dl Goretti di Latina per donare qualche sorriso ai pazienti più piccolini.«Ieri mattina – spiega Antonietta, mamma di Daniele – ho vissuto un’esperienza molto toccante e umana, grazie al mio amico Davide Barcella che ha deciso di donare giocattoli al reparto di Pediatria e tutine, body e scarpette per i neonati del reparto di Neonatologia. Grazie amico mio per avermi permesso di vivere questa emozione, grazie per la tua sensibilità e generosità».